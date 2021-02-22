GPU-Z отныне поддерживает видеокарты AMD Radeon RX 6700 и Radeon RX 6600
Информационная утилита GPU-Z 2.37.0 в списке изменений упоминает не только поддержку видеокарт GeForce RTX 3060, которые будут официально представлены на этой неделе, но и предварительную поддержку видеокарт AMD серии Radeon RX 6700, которые появятся не ранее марта или апреля, в зависимости от конкретной модели.
реклама
реклама
Более того, утилита GPU-Z формально уже готовы к выходу видеокарт серии Radeon RX 6600. Из официальных сведений об этих новинках известно только то, что появиться они должны до середины текущего года. Широкому распространению новых видеокарт сейчас мешают криптовалютный бум и дефицит компонентов, что автоматически поднимает цены до уровня, который многие любители игр не считают разумным. С другой стороны, следить за анонсами новинок можно абсолютно бесплатно – особых усилий со стороны потребителей это не требует.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила