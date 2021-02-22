Информационная утилита GPU-Z 2.37.0 в списке изменений упоминает не только поддержку видеокарт GeForce RTX 3060, которые будут официально представлены на этой неделе, но и предварительную поддержку видеокарт AMD серии Radeon RX 6700, которые появятся не ранее марта или апреля, в зависимости от конкретной модели.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: TechPowerUp

реклама

Более того, утилита GPU-Z формально уже готовы к выходу видеокарт серии Radeon RX 6600. Из официальных сведений об этих новинках известно только то, что появиться они должны до середины текущего года. Широкому распространению новых видеокарт сейчас мешают криптовалютный бум и дефицит компонентов, что автоматически поднимает цены до уровня, который многие любители игр не считают разумным. С другой стороны, следить за анонсами новинок можно абсолютно бесплатно – особых усилий со стороны потребителей это не требует.