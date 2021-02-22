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GPU-Z отныне поддерживает видеокарты AMD Radeon RX 6700 и Radeon RX 6600

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Информационная утилита GPU-Z 2.37.0 в списке изменений упоминает не только поддержку видеокарт GeForce RTX 3060, которые будут официально представлены на этой неделе, но и предварительную поддержку видеокарт AMD серии Radeon RX 6700, которые появятся не ранее марта или апреля, в зависимости от конкретной модели.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Более того, утилита GPU-Z формально уже готовы к выходу видеокарт серии Radeon RX 6600. Из официальных сведений об этих новинках известно только то, что появиться они должны до середины текущего года. Широкому распространению новых видеокарт сейчас мешают криптовалютный бум и дефицит компонентов, что автоматически поднимает цены до уровня, который многие любители игр не считают разумным. С другой стороны, следить за анонсами новинок можно абсолютно бесплатно – особых усилий со стороны потребителей это не требует.

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Теги

amd rdna 2 navi 2x radeon rx 6700 radeon rx 6600
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