Материнские платы ASUS на базе Intel Z590 поддерживают DDR4-5333
На сайте ASUS уже есть перечень материнских плат марки на базе наборов логики Intel Z590, H570 и B560. Он позволяет выяснить некоторые особенности материнских плат этого поколения. Например, в части поддержки режимов работы памяти ASUS уверенно демонстрирует DDR4-5333 и более высокие.
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Данная возможность не будет уникальной для плат ASUS. Как поясняет сайт VideoCardz, комплект памяти типа DDR4-5333 даже имеет шансы попасть в набор комплектующих для обозревателей, которыми Intel снабжает представителей прессы, желающих подготовить обзор процессоров семейства Rocket Lake-S.
Платы ASUS на основе флагманского чипсета Intel Z590 также декларируют поддержку от одного до трёх разъёмов PCI Express 4.0, всего предусмотрено 16 линий, которые могут делиться по формуле «x8 + x4 + x4», «x8 + x8» или использоваться полностью единственным слотом.
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