Тайваньские производители делают всё необходимое для борьбы с дефицитом чипов
Усилия американских властей по борьбе с дефицитом полупроводниковых автокомпонентов в русле общения с тайваньскими производителями напоминают обратную последовательность действий из произведения про приключения Алисы в Зазеркалье. Сперва американская сторона публично выражает признательность тайваньским партнёрам за проделанную работу, а потом те начинают как-то комментировать свои действия или их отсутствие.
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Агентство Reuters сообщило, что один из советников Джозефа Байдена (Joseph Biden) сперва поблагодарил министра экономики Тайваня Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) за предпринимаемые усилия по устранению дефицита полупроводниковых компонентов, и только потом тайваньская сторона призналась, что в пятницу вечером получила официальное письмо из США с соответствующими просьбами.
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Тайваньский министр призналась, что за последние несколько недель неоднократно встречалась с представителями местной полупроводниковой отрасли, и расположенные на острове предприятия делают всё возможное, чтобы устранить дефицит компонентов. Она подчеркнула, что автопроизводители Европы и Японии тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Известно, что они аналогичным образом пытаются договориться с тайваньскими производителями по дипломатическим каналам. Дефицит чипов может стоить автопрому сокращения объёмов производства продукции на один миллион машин по итогам года, а денежные потери могут достигнуть $61 млрд.
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