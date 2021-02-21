В состав наборов для обозревателей Intel Rocket Lake входит система жидкостного охлаждения
Близится март, а это значит, что формальный дебют процессоров Intel семейства Rocket Lake-S будет сопровождаться публикацией обзоров. Последние нужно готовить заблаговременно, для этого Intel и производители материнских плат заранее рассылают необходимые комплектующие обозревателям. Некоторые из них, как отмечает ресурс Videocardz, не могут удержаться от соблазна продемонстрировать полученные комплекты публике ещё до снятия официального запрета на публикацию информации.
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Представители Eteknix раскрыли состав одного из таких комплектов, показав на камеру материнскую плату MSI MEG Z590 ACE на базе набора логики Intel Z590, инженерный образец одного из процессоров семейства Rocket Lake-S (наверняка старшего, Core i9-11900K), а также необслуживаемую систему жидкостного охлаждения центрального процессора.
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Система охлаждения MPG Coreliquid K360 оснащена радиатором типоразмера 360 мм, поэтому может претендовать на приличный уровень производительности. Наличие систем жидкостного охлаждения в составе тестовых систем – не такая уж редкость, поэтому откровения Eteknix не дают нам права раздувать миф о чрезмерном энергопотреблении новых 14-нм процессоров Intel. По мере приближения официального анонса будет появляться больше информации на эту тему.
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