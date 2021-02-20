По информации агентства Bloomberg, компания Apple уже больше года работает над созданием внешнего аккумулятора для смартфонов, поддерживающих функцию MagSafe. Первоначально аксессуар должен был выйти вслед за семейством iPhone 12, но пока разработчики испытывают трудности с функционированием аккумулятора в различных условиях – например, при использовании смартфонов с чехлами.

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Источник изображения: Bloomberg

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По замыслу создателей, внешний аккумулятор в одно движение должен был крепиться на задней панели смартфона, обеспечивая пополнение заряда штатной батареи. Функциями защитного чехла данный аксессуар обладать не должен, хотя прототипы, замеченные очевидцами, в одном из вариантов исполнения имели бампер по периметру. Управляющее программное управление в отдельных случаях ошибочно сообщало, что аккумулятор перегревается при работе, и это тоже осложнило вывод устройства на рынок. Теперь его судьба остаётся под вопросом, поскольку при наличии подобных неприятностей Apple может и вовсе отказаться от планов по его выводу на рынок. Компания также разрабатывает автомобильный держатель с функцией MagSafe, но не факт, что и он дойдёт до стадии серийного производства. Поддержку MagSafe в этом году могут получить обновлённые ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air.