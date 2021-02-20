Apple разрабатывает фирменный внешний аккумулятор для семейства iPhone 12
По информации агентства Bloomberg, компания Apple уже больше года работает над созданием внешнего аккумулятора для смартфонов, поддерживающих функцию MagSafe. Первоначально аксессуар должен был выйти вслед за семейством iPhone 12, но пока разработчики испытывают трудности с функционированием аккумулятора в различных условиях – например, при использовании смартфонов с чехлами.
реклама
реклама
По замыслу создателей, внешний аккумулятор в одно движение должен был крепиться на задней панели смартфона, обеспечивая пополнение заряда штатной батареи. Функциями защитного чехла данный аксессуар обладать не должен, хотя прототипы, замеченные очевидцами, в одном из вариантов исполнения имели бампер по периметру. Управляющее программное управление в отдельных случаях ошибочно сообщало, что аккумулятор перегревается при работе, и это тоже осложнило вывод устройства на рынок. Теперь его судьба остаётся под вопросом, поскольку при наличии подобных неприятностей Apple может и вовсе отказаться от планов по его выводу на рынок. Компания также разрабатывает автомобильный держатель с функцией MagSafe, но не факт, что и он дойдёт до стадии серийного производства. Поддержку MagSafe в этом году могут получить обновлённые ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила