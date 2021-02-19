Греческий энтузиаст OGS видеокарту GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) испытывает в условиях экстремального разгона давно и успешно, на этот раз ему удалось набрать 63 858 баллов в 3DMark11 Performance. Видеокарта при помощи жидкого азота была разогнана до 2835/21792 МГц, а вот компанию ей составил центральный процессор Intel Core i9-10900K, установленный в материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе набора логики Intel Z490.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор тоже использовал резервуар с жидким азотом для охлаждения, инженерному образцу удалось сохранить на частоте 6.9 ГГц активность всех десяти ядер и двадцати потоков. Тестовая система показала лучший результат в модельном зачёте GeForce RTX 3090, как и среди одиночных видеокарт всех моделей, а в абсолютном рейтинге она добралась до третьего места.