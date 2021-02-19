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GeForce RTX 3090 заняла третье место в 3DMark11 Performance в абсолютном зачёте

При помощи инженерного образца Intel Core i9-10900K.
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Греческий энтузиаст OGS видеокарту GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) испытывает в условиях экстремального разгона давно и успешно, на этот раз ему удалось набрать 63 858 баллов в 3DMark11 Performance. Видеокарта при помощи жидкого азота была разогнана до 2835/21792 МГц, а вот компанию ей составил центральный процессор Intel Core i9-10900K, установленный в материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Apex на базе набора логики Intel Z490.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор тоже использовал резервуар с жидким азотом для охлаждения, инженерному образцу удалось сохранить на частоте 6.9 ГГц активность всех десяти ядер и двадцати потоков. Тестовая система показала лучший результат в модельном зачёте GeForce RTX 3090, как и среди одиночных видеокарт всех моделей, а в абсолютном рейтинге она добралась до третьего места.

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Теги

экстремальный разгон geforce rtx 3090 3dmark11 comet lake core i9-10900k
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Сейчас обсуждают

KILHARD
09:49
Сколько токсичных комментариев в новости, это всё истинное лицо майнеров? Они и в жизни ещё ущербы получается... Осуждаю
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
Александр Липкин
09:47
Наоборот. Чтоб оставаться на плаву и продолжать получать высокую прибыль, надо будет наращивать мощности майнерам. Будут ещё яростнее скупать видеокарты...
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
Sergiu Bunacalea
09:46
За пол цены от рекомендованной розничной, то есть в раза 5 дешевле, чем ее можно будет купить на старте продаж. Когда прийдёт время и все нормализуется , то вполне вероятно , что эти карты будут прода...
Майнеры скупают GeForce RTX 3060 за недели до официального дебюта по завышенной цене
Татьяна Савельева
09:35
https://www.youtube.com/watch?v=kgm0xoE0Vb8
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
Wise Way
09:34
Так много новостей про майнинг на этом сайте. У авторов горит походу.
Создатели Ethereum начали тестирование обновления EIP-1559, ощутимо снижающего прибыльность майнинга
burobay
09:32
Нет смысла. Вообще ноль смысла. Майнеры охотно скупят и те и те. Страсть к наживе не имеет границ. А вот искусственно ограничить, причем - радикально, майнинг на видеокартах - имеет смысл.
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
x.7
09:31
Или через костыль, как с P104-100 или p106-100 делали. Ставили мод.дрова и через встройку выводили изображение
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
airserega
09:28
асики не имеют внутренней ценности, их покупка зачастую их вовсе не окупает
NVIDIA не собирается распространять ограничение производительности GeForce RTX 3060 в майнинге на другие видеокарты
II-V-I
09:27
Это как картины маслом, в упор ничего не понятно и пиксели, а на отдалении всё гладко и атмосферно.
Авторы нашумевшего выживача Valheim раскрыли планы по его дальнейшей поддержке
Anglesmith
09:27
Отбраковка от big-little. Просто little. Для хромбуков пойдет
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