Связке GeForce RTX 3090 и Xeon W-3175X удалось обновить рекорд 3DMark Time Spy Extreme
Во всём этом яростном многоголосье, обсуждающем недавние шаги NVIDIA по разведению геймеров и майнеров по разным углам ринга, нашлось место для скромной новости об экстремальном разгоне. Греческий энтузиаст OGS обновил рекорд 3DMark Time Spy Extreme среди одиночных видеокарт при помощи необычной системы на базе видеокарты GeForce RTX 3090 и центрального процессора Intel Xeon W-3175X.
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Последний относится к редкой категории серверных процессоров Intel, которые были адаптированы к нуждам сегмента рабочих станций, а затем наделены свободным множителем для облегчения разгона. Двадцать восемь ядер и 56 потоков при этом никуда не делись. Усложняет процедуру разгона только потребность в специальной материнской плате, но и она в лице ASUS ROG Dominus Extreme в хозяйстве греческого энтузиаста нашлась.
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Процессор разгонялся при помощи водоблока, он сохранил стабильность на частоте 4900 МГц при активности всех ядер и потоков. Частоты видеокарты были повышены до 2820/21600 МГц при помощи жидкого азота. Этого оказалось достаточно, чтобы набрать 14 504 балла в 3DMark Time Spy Extreme. Результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.
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