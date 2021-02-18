В текущем квартале продажи ноутбуков упадут лишь на 10-15%
Начал в полную силу работать ресурс DigiTimes, который в рамках очередного дайджеста сообщил, что высокий спрос на ноутбуки позволит сгладить сезонные тенденции, согласно которым спрос на этот вид персональных компьютеров в начале года обычно падает на 20%. В текущем квартале снижение объёмов поставок не превысит 10-15%, поскольку рынок ещё далёк от состояния насыщения.
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Серверный сегмент пока тоже питается за счёт тенденций периода пандемии. Аналитики DigiTimes Research ожидают, что объёмы поставок серверных компонентов в этом квартале снизятся лишь на пару процентов от силы. Американские игроки «облачного» сегмента по-прежнему заинтересованы в расширении и модернизации своей аппаратной базы.
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