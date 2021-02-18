Начал в полную силу работать ресурс DigiTimes, который в рамках очередного дайджеста сообщил, что высокий спрос на ноутбуки позволит сгладить сезонные тенденции, согласно которым спрос на этот вид персональных компьютеров в начале года обычно падает на 20%. В текущем квартале снижение объёмов поставок не превысит 10-15%, поскольку рынок ещё далёк от состояния насыщения.

реклама

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображения: Business Insider

реклама

Серверный сегмент пока тоже питается за счёт тенденций периода пандемии. Аналитики DigiTimes Research ожидают, что объёмы поставок серверных компонентов в этом квартале снизятся лишь на пару процентов от силы. Американские игроки «облачного» сегмента по-прежнему заинтересованы в расширении и модернизации своей аппаратной базы.