Встреча с участием правительственных функционеров США и Тайваня не затрагивала тему дефицита автокомпонентов, если верить тайваньской стороне, но представители американских властей почему-то по её итогам поблагодарили тайваньских партнёров за предпринятые усилия по решению проблемы. Как отмечает издание The Economic Times, представители администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) не только провели встречи с автопроизводителями и поставщиками компонентов, но и подключили к работе посольства США в странах, где производятся эти изделия.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Подробное изучение ситуации в автомобильной отрасли поможет властям США, как отмечается, принять соответствующие решения по стимулированию производства компонентов на территории страны. По оценкам IHS Markit, в первом квартале дефицит чипов затронет примерно миллион легковых автомобилей, но до конца года подобное падение производства может быть без усилий навёрстано.