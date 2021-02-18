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США намереваются активнее использовать дипломатические каналы для борьбы с дефицитом чипов

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Встреча с участием правительственных функционеров США и Тайваня не затрагивала тему дефицита автокомпонентов, если верить тайваньской стороне, но представители американских властей почему-то по её итогам поблагодарили тайваньских партнёров за предпринятые усилия по решению проблемы. Как отмечает издание The Economic Times, представители администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) не только провели встречи с автопроизводителями и поставщиками компонентов, но и подключили к работе посольства США в странах, где производятся эти изделия.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Подробное изучение ситуации в автомобильной отрасли поможет властям США, как отмечается, принять соответствующие решения по стимулированию производства компонентов на территории страны. По оценкам IHS Markit, в первом квартале дефицит чипов затронет примерно миллион легковых автомобилей, но до конца года подобное падение производства может быть без усилий навёрстано.

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аналитика полупроводники сша дефицит автомобили
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Jaster
12:40
16 нм еще долго не будет "сделано в России" Насколько я знаю у нас единственное производство имеет техпроцесс 90 нм. Зачем чота делать если есть нефть?
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Ольга Яковлева
12:38
Делавэр называется. Вы хоть грамматику подтяните, авось и зарплата подтянется.
Американцы в прошлом году потратили на игры и оборудование на 62% больше, чем годом ранее
Елисей Творимиров
12:35
Эти оддоны пустые все какие-то были, неинтересные.
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Андрей Илясов
12:34
всего лет 50, а там как заживём !...
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Сергей Светлый
12:33
ага, нужно только подождать :)
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
3JIbIDEHb
12:33
Как как... Когда у целого микрорайона свет по вечерам отрубается, сразу видно, кто чего куда.
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
Yolanda Tarska
12:32
Там не надо гнаться за 3дмарками, разница мизерная, снизь тени на 1-2 шага и не будет "немощного убожества", по картинке всё равно не заметишь даже на паузе.
Во многих ноутбуках видеокарта GeForce RTX 3080 оказалась медленнее RTX 3070
Van Helsing
12:31
одна ошибка это тест не играет роли.под фаркрай уже давно изжовано что под интел игра затачивалась)).
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Van Helsing
12:29
его хватит на 6-7 лет не тупи))))).какие пару лет)) если бы 2 или 4 ядра то поверю))
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
Елисей Творимиров
12:28
Твой 16-ти ядерник потом порвёт в тряпки Зен4 6800 на ддр5. Как рвёт сейчас в играх 5600--ый первого 16-тиядерного тредтриппера
Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times
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