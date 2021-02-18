Reddit утверждает, что сообщество WallStreetBets не подвержено влиянию ботов
История с GameStop и Robinhood создала интересный прецедент, позволив сообществу розничных инвесторов играть на фондовом рынке против крупных хедж-фондов. Последние, конечно, такую атаку на свои активы не могли оставить без ответа, а потому представителям инвестиционного сообщества, а также главам Reddit и Robinhood предстоит выступить перед Конгрессом США со своими объяснениями наблюдавшейся недавно ситуации.
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Как отмечает CNBC, глава Reddit Стив Хаффман (Steve Haffman) сенсационных откровений для конгрессменов не готовит. Команде этой интернет-площадке удалось выявить, что за деятельностью сообщества WallStreetBets, где и родилась "фондовая революция", не скрывается активность ботов или иностранных агентов.
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Данный инцидент, по мнению главы Reddit, лишь подчёркивает недостатки существующей финансовой системы, а его лично даже распирает гордость по поводу вовлечения данной площадки в этот скандал.
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