Американцы в прошлом году потратили на игры и оборудование на 62% больше, чем годом ранее
Рынок игровых комплектующих был разогрет ещё задолго до возвращения криптовалютной лихорадки. Как отмечает VentureBeat со ссылкой на данные исследования NPD Group, американские любители игр в прошлом году потратили на соответствующие нужды $4,5 млрд – на 62% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2017 годом расходы американцев на игры и оборудование для них выросли вдвое. Непосредственно затраты на игровое программное обеспечение увеличились до $7,5 млрд на 19%.
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Платформа ПК оказалась самой доступной в условиях вынужденной самоизоляции, что и дало толчок к росту спроса на игры и сопутствующие компоненты. В текущем году рост расходов на соответствующие нужды не превысит 3%, как полагают авторы аналитической записки. В дальнейшем спрос на игровые комплектующие стабилизируется около достигнутого уровня. При этом игровой сегмент будет расти быстрее рынка ПК в целом.
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