В своём интервью ресурсу Nikkei Asian Review и другим азиатским СМИ основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) выразил сожаление по поводу той роли, которую ему приписывают некоторые средства массовой информации в инициативе по разработке вакцин.

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Источник изображения: John Keatley

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Гейтса очень огорчают публикации, которые подозревают его в намеренном распространении вирусов или готовности вводить жителям планеты микрочипы для их дальнейшего отслеживания. Все эти домыслы, по словам миллиардера, существенно сдерживают прогресс в формировании коллективного иммунитета и ухудшают показатели распространения COVID-19. Он выражает надежду, что можно найти способ донести до людей правдивую информацию. Как резюмировал Гейтс, нужно что-то делать с феноменом распространения дезинформации через социальные сети, которая становится более интересной аудитории, чем достоверные данные.