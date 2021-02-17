Илон Маск (Elon Musk) недавно выразил уверенность в способности компании ежегодно увеличивать объёмы выпуска электромобилей в среднем в полтора раза. Ближе к концу десятилетия Tesla рассчитывает контролировать до двух третей мирового рынка электромобилей. Фактически, она уже сейчас занимает 79% рынка новых электромобилей в США, но очевидно, что конкуренты не будут сидеть сложа руки.

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Специалисты Bernstein готовы усомниться в описываемых руководством Tesla темпах экспансии на рынке электромобилей. По их словам, автомобильный рынок всегда был сильно сегментирован, в каждом регионе были свои сильные игроки и сформировавшиеся предпочтения покупателей, поэтому нельзя утверждать, что в условиях усиливающейся конкуренции на рынке сохранится ярко выраженный лидер.

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Источник изображения: KDesign AG

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Авторы аналитической записки добавляют, что намерения Apple выпустить электромобиль добавят сложности для Tesla в реализации своего плана. Производитель iPhone обладает капитализацией, превосходящей всех автопроизводителей вместе взятых, включая Tesla. С таким инвестиционным потенциалом можно смело соваться даже на не самые знакомые для компании рынки.