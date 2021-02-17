Илон Маск не смог удержаться на первой позиции в рейтинге миллиардеров Forbes
Курс акций Tesla рос сумасшедшими темпами на протяжении почти всего прошлого года, что позволило основателю компании Илону Маску (Elon Musk) к январю текущего года возглавить список богатейших людей планеты по версии Forbes. Как отмечает CNBC, на этой неделе Маск сократил своё благосостояние на $3,9 млрд до $173,4 млрд, что позволило Джеффу Безосу (Jeff Bezos) вернуться на первую позицию с его $190,3 млрд.
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Безос занимал вершину рейтинга Forbes с 2017 года, планомерно увеличивая собственное благосостояние, и в один момент даже преодолел условную планку в $200 млрд. В этом году основатель Amazon заявил, что оставит пост генерального директора, став председателем совета директоров компании в третьем квартале. Ожидается, что это позволит Безосу больше внимания уделять аэрокосмическому бизнесу и изданию The Washington Post, которое тоже ему принадлежит. Будет Джефф Безос больше времени тратить и на благотворительность.
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