Раз уж сегодня дело дошло до разбора презентации AMD для инвесторов, то разворошить раздел сайта компании для партнёров сам бог велел. В нём уже появились методические рекомендации для партнёров AMD по продвижению как готовых систем на базе процессоров семейства Ryzen Threadripper PRO, так и самих процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Один из рекламных баннеров сравнивает использование недостаточно производительной рабочей станции с применением слабых инструментов. На слабом «железе», как поясняет AMD, справиться с работой крайне сложно. Одна система на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX способна справиться с задачей в приложении Creo Generative Design на 44% быстрее, чем система на базе пары 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280. Каждый из них, кстати, стоит по $10 000, тогда как Ryzen Threadripper PRO 3995WX почти в два раза дешевле.