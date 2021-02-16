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AMD заявляет о превосходстве одного Ryzen Threadripper PRO 3995WX над парой Intel Xeon Platinum 8280

Экономия в цене при этом получается почти четырёхкратная!
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Раз уж сегодня дело дошло до разбора презентации AMD для инвесторов, то разворошить раздел сайта компании для партнёров сам бог велел. В нём уже появились методические рекомендации для партнёров AMD по продвижению как готовых систем на базе процессоров семейства Ryzen Threadripper PRO, так и самих процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Один из рекламных баннеров сравнивает использование недостаточно производительной рабочей станции с применением слабых инструментов. На слабом «железе», как поясняет AMD, справиться с работой крайне сложно. Одна система на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX способна справиться с задачей в приложении Creo Generative Design на 44% быстрее, чем система на базе пары 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280. Каждый из них, кстати, стоит по $10 000, тогда как Ryzen Threadripper PRO 3995WX почти в два раза дешевле.

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KARABAS-BARABAS
13:04
рекламы многовато конечно, но здесь же о кабелях речь...
Кабеля из "Поднебесной"
Вадим Рудковский
13:00
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
C0RR30N
13:00
Методичка это у тебя. Я даже навального не упоминал. Но ты с какого то хрена его ко мне прицепил. С чего бы?
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
13:00
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
12:59
Ахахахах.. в гробу я бачив тебе і твої сайти, пєтушок путінський! Любуйся, чмо!
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Hannibal Lecter
12:59
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Renegade1979
12:59
Они сейчас их обеспечат. Жильем бамбасянских новососов. Местных понятное дело повырежут, они уже и сами с голоду помирают сотнями тыс., половина Донецка пустует
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
kiberman
12:58
Потому что он её хуже знает чем русский, и ему удобнее говорить на нём, ТИПИЧНЫЙ патриот Украины -потомок древних укров))
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
C0RR30N
12:57
Вата буквально каждый перечисленный тобой пункт определения фашизма демонстрирует своими коментами. В том числе и ты. Мерзость.
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Вадим Рудковский
12:57
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Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
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