AMD заявляет о превосходстве одного Ryzen Threadripper PRO 3995WX над парой Intel Xeon Platinum 8280
Раз уж сегодня дело дошло до разбора презентации AMD для инвесторов, то разворошить раздел сайта компании для партнёров сам бог велел. В нём уже появились методические рекомендации для партнёров AMD по продвижению как готовых систем на базе процессоров семейства Ryzen Threadripper PRO, так и самих процессоров.
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Один из рекламных баннеров сравнивает использование недостаточно производительной рабочей станции с применением слабых инструментов. На слабом «железе», как поясняет AMD, справиться с работой крайне сложно. Одна система на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX способна справиться с задачей в приложении Creo Generative Design на 44% быстрее, чем система на базе пары 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280. Каждый из них, кстати, стоит по $10 000, тогда как Ryzen Threadripper PRO 3995WX почти в два раза дешевле.
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