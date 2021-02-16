Мозаика последовательно демонстрируемых компанией Sapphire изображений видеокарт возрождённых семейств Toxic и Atomic позволяет представителям сайта VideoCardz предположить, что одна из них будет оснащаться необслуживаемой системой жидкостного охлаждения.

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Источник изображения: Sapphire, VideoCardz

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Подобную систему принято называть гибридной, поскольку она сочетает вентилятор под кожухом на видеокарте, где уже спрятан водоблок с интегрированной помпой. Он охлаждает графический процессор, а вентилятор позволяет обдувать силовые элементы и микросхемы памяти, которые оснащены отдельными радиаторами. Два крупных вентилятора в такой системе охлаждения обычно вынесены на резервуар с жидкостью, который одновременно является и радиатором. Скорее всего, подобную систему охлаждения получит Radeon RX 6900 XT в версии Toxic.