AMD включила мобильные процессоры с архитектурой Zen 3 в презентацию для инвесторов
Календарный 2020 год давно закончился, но в специальном разделе сайта AMD для инвесторов презентации обновились только в текущем месяце. Представленные в январе новинки прописались в них на полных правах, включая семейство мобильных Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, известных под условным обозначением Cezanne.
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В семействе Ryzen 5000 для мобильных ПК, как отмечает обновлённый слайд презентации, вычислительная архитектура Zen 3 впервые сочетается со встроенной графикой. Все логотипы процессоров и видеокарт в новой версии презентации уже выполнены единым шрифтом. В текущем году AMD планирует представить более 150 моделей ноутбуков на базе собственных процессоров, заручившись поддержкой партнёров. Сроки анонса процессоров с архитектурой Zen 4 в новой версии презентации более подробно не раскрываются, но появиться они должны до конца 2022 года.
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