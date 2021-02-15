В поисках свободных ниш получивший доступ к GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) греческий энтузиаст OGS предпринял попытку отличиться в тесте Unigine Superposition 8K, которая завершилась успехом в виде полученных 11 142 баллов.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарта серии Hall of Fame была разогнана до 2865/21920 МГц при помощи жидкого азота, центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству работал на частоте 5.3 ГГц, довольствуясь жидкостным охлаждением.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге он добрался только до седьмой позиции. В качестве основы для тестового стенда выступила материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex на базе набора логики Intel Z490.