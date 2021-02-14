Мода на удерживающие рамки для процессоров AMD докатилась и до Thermalright
По словам ресурса Cowcotland, задавшие моду на удерживающие рамки для процессоров в исполнении Socket AM4 китайские производители теперь могут похвастать всё более широким кругом подражателей среди именитых конкурентов. По сути, создан прецедент с обратным заимствованием – обычно менее известные компании копируют идеи более известных соперников, а в данном случае вектор развернулся на 180 градусов.
реклама
реклама
Марка Thermalright теперь тоже предлагает своим клиентам комплект SST-AMD, который состоит из удерживающей рамки для процессоров AMD в исполнениях Socket AMx и FMx, а также шприца с двумя граммами термопасты TF2. Последняя предлагает теплопроводность 12,8 Вт/м·К и удельную плотность 2,8 г/куб.см. Производитель гарантирует, что термоинтерфейс сохраняет эффективность при диапазоне температур от минус 50 до плюс 250 градусов Цельсия.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила