По словам ресурса Cowcotland, задавшие моду на удерживающие рамки для процессоров в исполнении Socket AM4 китайские производители теперь могут похвастать всё более широким кругом подражателей среди именитых конкурентов. По сути, создан прецедент с обратным заимствованием – обычно менее известные компании копируют идеи более известных соперников, а в данном случае вектор развернулся на 180 градусов.

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Источник изображения: Thermalright

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Марка Thermalright теперь тоже предлагает своим клиентам комплект SST-AMD, который состоит из удерживающей рамки для процессоров AMD в исполнениях Socket AMx и FMx, а также шприца с двумя граммами термопасты TF2. Последняя предлагает теплопроводность 12,8 Вт/м·К и удельную плотность 2,8 г/куб.см. Производитель гарантирует, что термоинтерфейс сохраняет эффективность при диапазоне температур от минус 50 до плюс 250 градусов Цельсия.