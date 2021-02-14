Новые власти США хотели бы направить рынок криптовалют в цивилизованное русло
Готовность Илона Маска (Elon Musk) не только инвестировать корпоративные средства Tesla в криптовалюту, но и принимать её в счёт оплаты электромобилей и услуг позволила оживить интерес к подобным действиям со стороны других компаний, поэтому в последующие дни их представители сочли нужным прокомментировать свою позицию по поводу использования криптовалют. Некоторые участники рынка готовы только вкладывать средства в криптовалютные активы, но не использовать их для платежей и расчётов, другие пока осторожно относятся к новому денежному суррогату.
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Как отметила в интервью Reuters глава Комиссии по ценным бумагам США Хестер Пирс (Hester Pierce), которая ранее делилась весьма либеральными взглядами на рынок криптовалют, новой администрации президента США следовало бы выработать прозрачные и понятные правила в отношении оборота криптовалют.
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По её словам, это позволило бы привлечь на рынок большее количество инвесторов, и тогда колебания курсов удалось бы сгладить. По мнению главы американского регулирующего органа, наступил момент для свежего взгляда на рынок криптовалют, и это осознают многие его участники. С другой стороны, новые правила подразумевают всестороннее изучение проблемы высокой волатильности, участия розничных инвесторов и условий оформления сделок. Когда могут быть сформулированы правила оборота криптовалют на рынке США, представители регулирующего органа пока не уточняют.
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