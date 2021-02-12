К концу 2024 года квартальная выручка AMD вырастет более чем в два раза
Ресурс Seeking Alpha силами своих регулярных авторов свёл на общем графике предполагаемую динамику изменения ключевых финансовых показателей компании AMD на период до четвёртого квартала 2024 года включительно. По прогнозам опрошенных Bloomberg аналитиков, если в 2020 году выручка AMD росла на сорок с лишним процентов в годовом выражении, то со второй половины этого года темпы роста снизятся до тридцати с небольшим процентов.
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В 2024 году, как ожидают эксперты, выручка AMD вернётся к высоким темпам роста – по всей видимости, в связи с началом новых продуктовых циклов. Если же оценивать абсолютную величину выручки, то она к концу 2024 года вырастет до $7,65 млрд в квартал против прогнозируемых $3,2 млрд в текущем квартале. Динамика весьма высокая, если верить прогнозам, поэтому уже в этом полугодии, как считают авторы материала, стоимость акций AMD может превысить $120.
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