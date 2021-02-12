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Средняя цена реализации процессоров AMD с 2017 года выросла почти в два раза

До этого она росла крайне неохотно, пока не появился Ryzen.
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В рамках исследования, опубликованного на страницах Seeking Alpha, было обнаружено, что с 2017 года средняя цена реализации процессоров AMD выросла почти в два раза. Опираясь на данные IDC, авторы утверждают, что в первом квартале 2017 года она достигала $52,99, а к первому кварталу прошлого года выросла до $102,61, успев немного откатиться вниз по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Как утверждает источник, за три года AMD увеличила выручку почти в три раза, и на 90% этот рост определялся именно повышением средней цены реализации. Это не значит, что процессоры марки банально дорожали пропорциональными темпами, просто более дорогие модели пользовались повышенной популярностью. До первого квартала 2017 года средняя цена реализации процессоров AMD изменялась очень мало – в третьем квартале 2013 года она составляла $46,71.

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Сейчас обсуждают

omoikane
12:31
так слились же судя по новости интел в играх :D Не успев выйти.
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Alagar81
12:30
Жесть, вообще синих нагнули 😂
Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающую производительность, уступив в играх Ryzen 5 5600X
vitosol
12:29
Что минусуете, школота! Или навальната, музиканты_получившин бесплатно и насрали на Россию.
Байден займется проблемой нехватки чипов после лоббирования со стороны Intel и AMD
omoikane
12:29
Тут у интела упор в гпу? По факту интел даже не догнал зен3. Где то паритет, где то так же сливает в играх.
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Каа
12:29
ага, за 30 косых норм чё... А мой за 9300 руб. всего на 20% медленнее.
Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающую производительность, уступив в играх Ryzen 5 5600X
Максим Ширшов
12:28
Да понятное дело что интел впереди по самым большим транзисторам в процессорах, по тепловыделению, по количеству дыр в процессорах, по количеству выпущенных сокетов за последние несколько лет, по цен...
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vitosol
12:27
В ..91 власть "сменилась" и ВСЁ "хлынуло" в Россию, оборудование итд. Ты наверняка не помнишь те времена (ножки буша, ОПГ, развал армии_авиация вообще не летала, попилили "белые лебеди", ...)
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D3m0n
12:27
И заодно стёр остатки твоих мозгов. Всю чайную ложку.
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Каа
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Оооо, синебенчевые игроки подкатили! Вау-вау!
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Jack NotFound
12:27
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