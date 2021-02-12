В рамках исследования, опубликованного на страницах Seeking Alpha, было обнаружено, что с 2017 года средняя цена реализации процессоров AMD выросла почти в два раза. Опираясь на данные IDC, авторы утверждают, что в первом квартале 2017 года она достигала $52,99, а к первому кварталу прошлого года выросла до $102,61, успев немного откатиться вниз по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Как утверждает источник, за три года AMD увеличила выручку почти в три раза, и на 90% этот рост определялся именно повышением средней цены реализации. Это не значит, что процессоры марки банально дорожали пропорциональными темпами, просто более дорогие модели пользовались повышенной популярностью. До первого квартала 2017 года средняя цена реализации процессоров AMD изменялась очень мало – в третьем квартале 2013 года она составляла $46,71.