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Процессоры Intel Rocket Lake должны оказаться на 19% быстрее предшественников

Таков замысел самой компании Intel, во всяком случае.
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В конце прошлого месяца представители Intel в редких для себя откровениях на страницах Twitter заявили, что процессорная архитектура Sunny Cove в сочетании с 14-нм техпроцессом позволит им повысить удельное быстродействие на 19% по сравнению с предыдущим поколением.

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Источник изображения: Twitter, Intel Technology

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Другими словами, при равном количестве ядер и идентичных частотах процессоры Rocket Lake-S окажутся в среднем на 19% производительнее процессоров серии Comet Lake-S. Как мы уже выяснили, поддержка PCI Express 4.0 для процессоров Rocket Lake будет в полной мере реализована только при использовании новых материнских плат на основе наборов логики Intel серии 500. Некоторые платы на основе наборов логики серии 400 поддерживать процессоры нового семейства вообще не смогут, хотя это касается преимущественно бюджетных платформ. В продажу процессоры серии Rocket Lake-S должны поступить к концу марта.

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Теги

intel lga 1200 comet lake rocket lake sunny cove
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