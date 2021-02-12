Процессоры Intel Rocket Lake должны оказаться на 19% быстрее предшественников
В конце прошлого месяца представители Intel в редких для себя откровениях на страницах Twitter заявили, что процессорная архитектура Sunny Cove в сочетании с 14-нм техпроцессом позволит им повысить удельное быстродействие на 19% по сравнению с предыдущим поколением.
реклама
реклама
Другими словами, при равном количестве ядер и идентичных частотах процессоры Rocket Lake-S окажутся в среднем на 19% производительнее процессоров серии Comet Lake-S. Как мы уже выяснили, поддержка PCI Express 4.0 для процессоров Rocket Lake будет в полной мере реализована только при использовании новых материнских плат на основе наборов логики Intel серии 500. Некоторые платы на основе наборов логики серии 400 поддерживать процессоры нового семейства вообще не смогут, хотя это касается преимущественно бюджетных платформ. В продажу процессоры серии Rocket Lake-S должны поступить к концу марта.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила