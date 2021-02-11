Подхваченная вчера ресурсом VideoCardz тема о возможном сокращении ассортимента предлагаемых видеокарт марки Inno3D нашла продолжение стараниями редактора сайта HardwareLUXX.de. Он выяснил, что из-за дефицита графических процессоров эта марка решила сосредоточиться на продвижении только разогнанных вариантов видеокарт серии Twin X2, которые можно опознать по более высоким частотам и суффиксу OC в обозначении модели.

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Источник изображения: Inno3D, VideoCardz

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Формально более дешёвые версии GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 с производства не сняты, но их поставки временно приостановлены. Ограничения не распространяются на пока не представленную GeForce RTX 3060, но нельзя исключать, что и она попадёт под оптимизацию ассортимента.