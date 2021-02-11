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Blackview представила защищённый смартфон с аккумулятором на 8580 мА*ч по цене менее 200 долларов

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Китайский технологический гигант Blackview недавно запустил рекламную кампанию для продвижения нового смартфона-долгожителя. Он называется Blackview BV6600. Новинка уже представлена официально, но продажи стартуют примерно через две недели.



Главная особенность Blackview BV6600 – аккумуляторная батарея ёмкостью 8580 мА*ч. Компания уверена, что у владельцев смартфона не будет такой ситуации, когда заряд АКБ опускается до 1% посреди рабочего дня. На официальном сайте указано, что время работы в режиме ожидания составляет 792 часа, т.е. 33 дня. Если девайс подключён к Wi-Fi, автономность в режиме ожидания сокращается почти вдвое и составляет 430 часов.

Blackview BV6600 имеет корпус, защищённый от воды, пыли, ударов, низких и высоких температур, вибраций и перепада высот. Заряжается смартфон через симметричный порт USB Type-C. Мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт.



Многих пользователей беспокоит вопрос безопасности мобильных устройств, оснащённых ёмкими аккумуляторами. Компания Blackview имеет богатый опыт выпуска смартфонов-долгожителей. В её ассортименте есть модели Blackview P10000 и BV9100 с АКБ ёмкостью 10 000 мА*ч и 13 000 мА*ч соответственно, с которыми ни у кого из пользователей проблем не возникало. Прочный корпус защитит батарею новинки от повреждений при падениях и во время использования в агрессивных условиях.

В Blackview BV6600 установлена 16-мегапиксельная основная камера. Разрешение фронталки составляет 8 Мп. За производительность отвечает процессор компании MediaTek. Также отметим 5,7-дюймовый дисплей формата HD+, Bluetooth 5, Wi-Fi, LTE, операционную систему Android и поддержку технологии Near Field Communication.



Больше информации о Blackview BV6600 можно найти на официальном сайте китайской компании по этой ссылке. Стоимость смартфона компания скрывает, но точно известно, что цена составит менее 200 долларов. Старт продаж новинки запланирован на 22 февраля нынешнего года. Модель будет доступна на AliExpress в чёрном, оранжевом и зелёном цветовых решениях.
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Blackview представила защищённый смартфон с аккумулятором на 8580 мА*ч по цене менее 200 долларов
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