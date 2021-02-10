Не столь известные китайские производители компьютерных аксессуаров уже давно освоили выпуск специальных удерживающих рамок для процессоров AMD в исполнении Socket AM4, которые предотвращали их случайное извлечение из разъёма при демонтаже системы охлаждения. Как отмечает ресурс Overclock3D, компания GELID Solutions решила предложить аналогичный аксессуар по цене всего $1,5.

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Источник изображения: GELID Solutions

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Гарантируется совместимость рамки с собственными кулерами GELID моделей Phantom, Phantom Black и Sirocco.

Источник изображения: GELID Solutions

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Крепёжные элементы системы охлаждения процессора удерживают эту рамку на крышке теплораспределителя, не позволяя случайно выдернуть процессор из разъёма при наличии слишком сильной связи между подошвой охладителя и этой крышкой. В противном случае в результате неудачной манипуляции могут быть погнуты ножки процессора, а это в некоторых случаях приводит к его выходу из строя.