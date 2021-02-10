Corsair рассчитывает на снижение спроса на игровые компоненты ко второму полугодию
Как и многие участники рынка, использующие в своей продукции полупроводниковые компоненты, компания Corsair на протяжении почти всего четвёртого квартала была вынуждена работать в условиях их дефицита. Собственные запасы продукции Corsair были минимальными, приходилось буквально «торговать с колёс». Как отмечает Barron’s, сохраняется высокий спрос не только на периферийные устройства для игр, но и на комплектующие для производительных игровых ПК. Заметно выросло количество стримеров, поэтому соответствующие аксессуары тоже пользуются уверенным спросом.
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Первое полугодие, по прогнозам Corsair, позволит получить максимальную выручку за всю историю существования марки. Что характерно, акции Corsair, которая не так давно присутствует на фондовом рынке, после оглашения результатов квартала подешевели на 4,4%. Инвесторов огорчил прогноз на второе полугодие – по мнению представителей компании, к тому времени всё меньше людей останутся сидеть взаперти из-за пандемии, из-за чего спрос на продукцию марки снизится. Пока же некоторых комплектующих Corsair приходится ожидать по 40-50 недель (тут и до целого года рукой подать), что усложняет процесс планирования производства.
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