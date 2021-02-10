С использованием флагманских моделей процессоров установлено немало рекордов экстремального разгона, а вот модели среднего и младшего уровня в статистике мелькают реже, что отчасти и облегчает задачу их владельцам получить своё право на пятнадцать минут славы. Американский энтузиаст Keeph8n реализовал его через процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X, обладающий 24 ядрами.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

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При помощи жидкого азота этот процессор был разогнан до 5050 МГц в материнской плате ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha на базе чипсета AMD TRX40. На указанной частоте он смог сохранить активность 24 ядер и 48 потоков, этого хватило для получения 16 974 баллов в Cinebench R20. Указанный результат является лучшим среди процессоров с 24 ядрами, как и в модельном зачёте.