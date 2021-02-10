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Платы на основе наборов логики Intel 400 могут иметь ограничения поддержки Rocket Lake по питанию

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Решение Intel ограничить поддержку процессоров Rocket Lake для материнских плат на базе чипсетов B460 и H410 может иметь реализацию не только в идентификации новинок со стороны BIOS, но и на уровне подсистемы питания. Разъяснения на эту тему опубликованы на одном из китайских ресурсов.

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Источник изображения: SMZDM

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Авторы расследования утверждают, что платы на основе чипсетов Intel B460 и H410 имеют несколько иную разводку по питанию процессорного разъёма, чем более старшие модели, поэтому процессоры Rocket Lake в них работать не могут физически. Кроме того, имеются различия и на уровне компонентной базы. Некоторые материнские платы на основе чипсета Intel Z490 тоже имеют подобные ограничения, поэтому их владельцам на совместимость с процессорами Rocket Lake-S рассчитывать не приходится.

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Теги

intel материнские платы lga 1200 rocket lake z490
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