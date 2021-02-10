Решение Intel ограничить поддержку процессоров Rocket Lake для материнских плат на базе чипсетов B460 и H410 может иметь реализацию не только в идентификации новинок со стороны BIOS, но и на уровне подсистемы питания. Разъяснения на эту тему опубликованы на одном из китайских ресурсов.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: SMZDM

реклама

Авторы расследования утверждают, что платы на основе чипсетов Intel B460 и H410 имеют несколько иную разводку по питанию процессорного разъёма, чем более старшие модели, поэтому процессоры Rocket Lake в них работать не могут физически. Кроме того, имеются различия и на уровне компонентной базы. Некоторые материнские платы на основе чипсета Intel Z490 тоже имеют подобные ограничения, поэтому их владельцам на совместимость с процессорами Rocket Lake-S рассчитывать не приходится.