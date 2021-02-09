Ещё на прошлой неделе со страниц сайта с незатейливым названием Chips and Cheese начала распространяться информация о том, что существующие инженерные образцы 5-нм процессоров AMD EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 обеспечивают преимущество в быстродействии над Zen 3 на 29% при тех же частотах и количестве ядер. В среднем, как отмечал источник, преимущество Zen 4 по удельному быстродействию (так называемому IPC) будет достигать 25%, если сравнивать с предшественником.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

С учётом роста тактовых частот, обеспечиваемых переходом на 5-нм технологию изготовления, совокупный рост быстродействия мог бы достигать 40%. Тактовые частоты порядка 5 ГГц стали бы доступны при активности всех ядер без особых ухищрений с точки зрения охлаждения процессоров. Этот же источник утверждает, что и архитектура Zen 5 принесёт не меньший прирост общего быстродействия. В случае с носителями архитектуры Zen 4 переход на 5-нм технологию обернётся дополнительным преимуществом – процессорам AMD не нужно будет делить одни производственные линии с компонентами для игровых консолей, поскольку те будут выпускаться по прежнему 7-нм техпроцессу в ближайшие несколько лет.