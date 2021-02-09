Архитектура AMD Zen 4 поднимет удельное быстродействие на 25-29%
Ещё на прошлой неделе со страниц сайта с незатейливым названием Chips and Cheese начала распространяться информация о том, что существующие инженерные образцы 5-нм процессоров AMD EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 обеспечивают преимущество в быстродействии над Zen 3 на 29% при тех же частотах и количестве ядер. В среднем, как отмечал источник, преимущество Zen 4 по удельному быстродействию (так называемому IPC) будет достигать 25%, если сравнивать с предшественником.
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С учётом роста тактовых частот, обеспечиваемых переходом на 5-нм технологию изготовления, совокупный рост быстродействия мог бы достигать 40%. Тактовые частоты порядка 5 ГГц стали бы доступны при активности всех ядер без особых ухищрений с точки зрения охлаждения процессоров. Этот же источник утверждает, что и архитектура Zen 5 принесёт не меньший прирост общего быстродействия. В случае с носителями архитектуры Zen 4 переход на 5-нм технологию обернётся дополнительным преимуществом – процессорам AMD не нужно будет делить одни производственные линии с компонентами для игровых консолей, поскольку те будут выпускаться по прежнему 7-нм техпроцессу в ближайшие несколько лет.
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