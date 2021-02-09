Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Архитектура AMD Zen 4 поднимет удельное быстродействие на 25-29%

А с учётом роста частот – на все 40%.
+
RTX 2080 Super в продаже - цена супер
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Ещё на прошлой неделе со страниц сайта с незатейливым названием Chips and Cheese начала распространяться информация о том, что существующие инженерные образцы 5-нм процессоров AMD EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 обеспечивают преимущество в быстродействии над Zen 3 на 29% при тех же частотах и количестве ядер. В среднем, как отмечал источник, преимущество Zen 4 по удельному быстродействию (так называемому IPC) будет достигать 25%, если сравнивать с предшественником.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

С учётом роста тактовых частот, обеспечиваемых переходом на 5-нм технологию изготовления, совокупный рост быстродействия мог бы достигать 40%. Тактовые частоты порядка 5 ГГц стали бы доступны при активности всех ядер без особых ухищрений с точки зрения охлаждения процессоров. Этот же источник утверждает, что и архитектура Zen 5 принесёт не меньший прирост общего быстродействия. В случае с носителями архитектуры Zen 4 переход на 5-нм технологию обернётся дополнительным преимуществом – процессорам AMD не нужно будет делить одни производственные линии с компонентами для игровых консолей, поскольку те будут выпускаться по прежнему 7-нм техпроцессу в ближайшие несколько лет.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd epyc amd zen 3 amd zen 4 genoa
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Архитектура AMD Zen 4 поднимет удельное быстродействие на 25-29%
+
Hyundai и Kia всё ещё могут возобновить переговоры с Apple
1
Дефицит компонентов продолжит ограничивать объёмы производства ноутбуков в этом квартале
1
GALAX GeForce RTX 3090 Hall of Fame в старшей версии оценена в $3500
6
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
13
Процессоры Intel Ice Lake-SP предложат до сорока ядер
2

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 53
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
52
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
39
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
27
Обзор и тестирование ноутбука ASUS TUF Gaming Dash F15
14
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
25
Российский оверклокер прошелся по верхушкам 3DMark в модельном зачете GTX 1060 и Radeon RX 560
45
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
13
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
2

Сейчас обсуждают

Listoman
14:00
Есть те, которым надо получить +10% к 3080 за любые деньги, а после выхода 3080ti в таком конфиге уже нельзя будет продать таким персонажам 3090 за 1500)
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Kopcheniy
13:56
Поправочка - у 3090 памяти 24 гига, а не 20. 20 прогнозировали для 3080Ti, но походу все же влупят 12. Ti-шка еще не созрела для рывка по объему памяти
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Kopcheniy
13:55
Как будто в ней сейчас есть смысл. Покупка 3090 оправдана больше для рабочих приложений.
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Kopcheniy
13:54
Ну так и выносят, что 3080, что подчас и 3090.
Конфигурация ядер CUDA видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ещё не определена
Виталий Shokerxxx
13:54
хакеры шантажируют что исправят баги за пару недель. 100% слили сами чтоб энтузиасты покопались в идусском быдлокоде и допилили модами и фиксами сами.
CD Projekt сообщила о крупном взломе своих серверов и шантаже со стороны хакеров
Юрий Афанасьевский
13:51
Телефон для любителей экспериментов. Был уже обзор на Розеткед. Фоткает средне, умудряется лагать. И пофиг на цифры.
Xiaomi Mi 11 представлен в Европе – Snapdragon 888, WQHD+ экран и Android 11 по цене от 749 евро
❤️Заццените мои фотоочки✅
13:51
Electronic Arts покупает за $2,1 миллиарда компанию Glu Mobile — крупного разработчика и издателя мобильных игр
❤️Заццените мои фотоочки✅
13:51
В конце февраля игроки в Minecraft Dungeons посетят местный аналог ада
Марат Исаев
13:51
Какой бы новый модель я не брал, для него никогда ничего не бывает, начиная от чехла, до обновы .
Xiaomi представила финальный список из 42 смартфонов, которые в 2021 году получат MIUI 12.5
Inttz
13:51
Истории от диванного пивного нациста особо и не интересны)Лепил бы ты и дальше ретекстурки бутылок для Скайрима
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем