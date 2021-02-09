В начале этого года принято чаще говорить о дефиците компонентов в сегменте автомобилестроения, но это не значит, что другие отрасли от него уже не страдают. По информации тайваньского ресурса DigiTimes, в текущем квартале объёмы поставок ноутбуков будут по-прежнему страдать от нехватки некоторых видов комплектующих, среди которых упоминаются панели дисплеев, контроллеры дисплеев и пассивные компоненты.

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Источник изображения: Indiatales

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Пока говорить о скором решении проблемы не приходится, как утверждают тайваньские источники. Ещё бы, ведь под нажимом властей контрактные производители теперь судорожно пытаются решить проблему нехватки компонентов для производства автомобильной электроники, поэтому заказы для сегмента мобильных компьютеров могут оказаться в хвосте очереди. Расширение производственных мощностей входит в планы тайваньских контрактных производителей, но реализовать его удастся не сразу, поэтому первый квартал для рынка ноутбуков будет сложным периодом.