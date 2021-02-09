Основатель Huawei призвал не сомневаться в жизнеспособности компании
Основатель Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), как отмечает Reuters, на публике не появлялся с марта 2020 года, но даже по прошествии всех этих трудных для компании месяцев продолжает излучать оптимизм. По его словам, в 2020 году Huawei добилась роста как выручки, так и чистой прибыли, а вызванные санкциями США проблемы в мобильном бизнесе не должны создавать у инвесторов ощущения, что трудности нельзя преодолеть.
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Основатель Huawei, чья дочь сейчас находится в Канаде под домашним арестом и периодически вынуждена предотвращать попытки экстрадиции в США, выразил уверенность в способности созданной им компании остаться на плаву. По его словам, у Huawei есть разные пути преодоления сложившихся трудностей. Клиенты компании, как утверждает Чжэнфэй, демонстрируют уверенность в стабильности её бизнеса, и это помогает Huawei не терять веры в будущее.
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