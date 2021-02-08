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Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили

Как говорится в таких случаях, места знать надо.
9
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Ресурс WCCFTech не оставил ленту блогов на нашем сайте без яркого информационного повода, которым сегодня стала информация о сроках выхода на рынок видеокарт GeForce RTX 3060. Как сообщает источник, они поступят в продажу 25 февраля. Компанией NVIDIA установлена рекомендованная цена в $329, но в сложившихся условиях вряд ли кто-то будет придерживаться подобных рекомендаций.

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Источник изображения: Reddit, VideoCardz

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Тем более, что планы NVIDIA как раз нарушили пособники майнеров, которые продали одному из них товарный экземпляр видеокарты GeForce RTX 3060 в исполнении Gigabyte Technology ещё до начала официальных поставок в розницу. Впрочем, обладатель конкретного экземпляра утверждает, что получил видеокарту именно в магазине, без каких-либо особых ухищрений и блата.

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Теги

nvidia видеокарты gigabyte ampere geforce rtx 3060
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Сейчас обсуждают

Cyborg39rus
15:40
Кто там поступит в продажу ? 3060 ? Ага... Ждите......
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
yurius
15:39
Какой-то кислый наброс. Некий васян в единственном числе говорит что купил карту в магазине, а по заголовку новости можно подумать что майнерам массово из под полы продают карты. Фу
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
Эдуард Левин
15:38
Так может на фото rtx 20 серии, типа 2070 super, сегодня на бу рынке по 40к видел, с гарантией
Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
Renegade1979
15:38
Ну это вряд ли, разработки ж все их. И Нвидия и АМД и Огрызок и Интел, у Интел еще и свое производство. Решает экономическая целесообразность, а производство всегда можно соорудить и дома, но это буде...
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smaximaa
15:38
сколько кремлессук то набежало, все засрали
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Arimand
15:36
Согласен, тут главное цена. Я бы с 1600af обновился на что-то 6-ядерное 12-поточное за 200$.
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
Jaster
15:35
А при чем тут мой проц? )
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
1injener
15:35
Ловите ее на Авито, от менеджеров ДНС
Видеокарты GeForce RTX 3060 поступят в продажу 25 февраля, но майнеры их уже получили
ахахах
15:35
польские магнаты Львов щас первым делом себе вернут.Подождут пока украина сыпатся начнёт вся и заберут тогда
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