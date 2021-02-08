Ресурс WCCFTech не оставил ленту блогов на нашем сайте без яркого информационного повода, которым сегодня стала информация о сроках выхода на рынок видеокарт GeForce RTX 3060. Как сообщает источник, они поступят в продажу 25 февраля. Компанией NVIDIA установлена рекомендованная цена в $329, но в сложившихся условиях вряд ли кто-то будет придерживаться подобных рекомендаций.

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Источник изображения: Reddit, VideoCardz

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Тем более, что планы NVIDIA как раз нарушили пособники майнеров, которые продали одному из них товарный экземпляр видеокарты GeForce RTX 3060 в исполнении Gigabyte Technology ещё до начала официальных поставок в розницу. Впрочем, обладатель конкретного экземпляра утверждает, что получил видеокарту именно в магазине, без каких-либо особых ухищрений и блата.