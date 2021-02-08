TSMC чувствует усиление политического давления на свою деятельность
Тайваньский ресурс DigiTimes подтверждает, что TSMC приходится работать в условиях возрастающего политического давления, хотя власти острова на прошлой неделе отрицали какую-либо связь между встречей с американскими коллегами и ситуацией с дефицитом автомобильных полупроводниковых компонентов. Глава тайваньского министерства экономики тогда публично заявила, что у властей нет полномочий оказывать давление на независимые компании. Самое интересное, что американская сторона по итогам совещания выразила руководству Тайваня благодарность за предпринятые меры по борьбе с дефицитом автокомпонентов.
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Другими словами, складывалось впечатление, что кто-то в этой ситуации чего-то не договаривает. Тайваньские СМИ сообщают, что и желание TSMC построить предприятие в Аризоне не было в полной мере жестом доброй воли, а стало вынужденным шагом. Как вы можете помнить, представители TSMC долго придерживались позиции об отсутствии экономической целесообразности в организации производства полупроводниковых компонентов на территории США, но когда решение о строительстве предприятия всё же было принято, они прозрачно намекали, что без государственных субсидий данный проект не будет выгоден тайваньской стороне.
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