Hyundai и Kia в очередной раз отреклись от сотрудничества с Apple
Издание Business Korea начало неделю с очередного опровержения ведения переговоров между Hyundai, Kia и Apple по поводу производства автоматически управляемых электромобилей для компании из Купертино. Как и месяц назад, корейские автопроизводители заявили, что никаких переговоров с Apple на эту тему не ведут, хотя и признали, что разные компании в прошлом обращались к ним с подобными предложениями.
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Агентство Bloomberg ранее отмечало, что переговоры могли быть приостановлены, поскольку корейский автопроизводитель не совсем уверен, какую выгоду может извлечь из этого сотрудничества, а Apple раздражена фактом предания огласке информации о ведении переговоров. Акции Hyundai Motor подешевели после очередного опровержения на 8%, ценные бумаги дочерней компании Kia подешевели на 15%. Ранее утверждалось, что именно на предприятии Kia в штате Джорджия может быть развёрнуто производство электромобилей для Apple. Японские СМИ утверждают, что американская компания может найти партнёров из числа автопроизводителей из Страны восходящего солнца.
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