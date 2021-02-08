Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hyundai и Kia в очередной раз отреклись от сотрудничества с Apple

Это обрушило их акции, которые успели вырасти в цене на десятки процентов.
1
Майнерская RTX 3080 подорожала до цены RTX 3090
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Издание Business Korea начало неделю с очередного опровержения ведения переговоров между Hyundai, Kia и Apple по поводу производства автоматически управляемых электромобилей для компании из Купертино. Как и месяц назад, корейские автопроизводители заявили, что никаких переговоров с Apple на эту тему не ведут, хотя и признали, что разные компании в прошлом обращались к ним с подобными предложениями.

реклама

анонсы и реклама
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Распродажа памяти в Регарде
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: YouTube

реклама

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что переговоры могли быть приостановлены, поскольку корейский автопроизводитель не совсем уверен, какую выгоду может извлечь из этого сотрудничества, а Apple раздражена фактом предания огласке информации о ведении переговоров. Акции Hyundai Motor подешевели после очередного опровержения на 8%, ценные бумаги дочерней компании Kia подешевели на 15%. Ранее утверждалось, что именно на предприятии Kia в штате Джорджия может быть развёрнуто производство электромобилей для Apple. Японские СМИ утверждают, что американская компания может найти партнёров из числа автопроизводителей из Страны восходящего солнца.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple электромобили hyundai kia
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Hyundai и Kia в очередной раз отреклись от сотрудничества с Apple
1
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
12
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
10
Чип Altera в процессорах Intel Sapphire Rapids может отвечать за поддержку CXL 2.0
2
Ещё в прошлом году Intel запатентовала чиплетную компоновку процессоров
16
AMD Ryzen Threadripper 3990X обновил рекорд Cinebench R20 на частоте 5.2 ГГц
10

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 52
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько на самом деле зарабатывают майнеры – две реальные истории о миллионерах-неудачниках
105
Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита
96
Маленький анонс "маленького тестирования" 32 CPU кулеров
160
Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать
15
Опыт моей настройки и доработки игрового компьютера для бесшумного майнига по ночам
17
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
7
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro и Home на распродаже к 14 февраля
Обзор серверного ИБП Vertiv EDGE-500IRM1U
7
Project Cars 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
+

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
09:28
Они и сейчас не впечатляют. 11900К на 5300 Мгц серьезно слил моему 5800X в многопотоке и немного обошел в однопотоке. Я очень сомневаюсь что у обычных юзеров новый Roccket будет постоянно работать на ...
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
Alex Ivanov
09:28
Ну да, мне то зачем )) Одна политика в голове...
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Михаил Авраменко
09:26
Лучше бы среди китайских майнеров стали популярны бутылки с широкими горлышками на которые их всех надо дружно посадить.
Среди китайских майнеров стали популярны ноутбуки с видеокартами RTX серии
Сергей Vorvort
09:26
Считай будет XT версия как в Zen 2. Немного шлифанут Zen 3. Если снизят потребление, нагрев и цену адекватную поставят , то вполне годный вариант для апгрейда с первых Zen.
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
Зеновий Радеонович
09:25
Зато DX12 есть. А вылеты - не критично.
Обновление Windows 10 KB4598291 исправляет ряд ошибок, но вызывает другие проблемы
Денис Синяков
09:25
И чего твое слово стоит? Ты на реал общение что ли намекаешь? Ч - за, но ты откажешься, ибо машка ты визгливая. Так что можешь кудахтать и дальше, курочка
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
oldschoolgamer
09:23
Пойдут сразу с завода на майнинг фермы.
Графические решения RDNA 3 превзойдут предшественников по быстродействию в 2,5 раза
Alex Ivanov
09:23
Аларм! Боевые ручные хомяки Навального в действии! Если бы немного дальше заголовков прочитал, то понял что немецкая клиника Шарите слила Навального, когда опубликовала дату выписки, и с того момента ...
Навальный из СИЗО написал о своем отношении к серии Fallout
Эдуард Кузнецов
09:23
11-е поколение однопоточников на место запихнуть, например.
AMD представит процессоры Warhol в четвёртом квартале
asv1
09:19
Откуда тогда 95% рейтинг в стиме, если графа гавно? Риторический вопрос, если что.
«Скандинавский» выживач Valheim возглавил чарт Steam на уходящей неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем