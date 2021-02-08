Канал RedGamingTech неделю решил начать с рассказа об особенностях графических решений с архитектурой RDNA 3, которые AMD может выпустить уже в первой половине следующего года. Разумеется, эти сроки являются предварительными и ни к чему первоисточник не обязывают.

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Источник изображения: AMD

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По уровню чистого быстродействия представители архитектуры RDNA 3 должны оказаться примерно в два с половиной раза быстрее RDNA 2, но это без учёта изменений в энергопотреблении. NVIDIA осведомлена об этих ориентирах AMD, как отмечает источник, а потому выход RDNA 3 не застанет её врасплох.

Ожидается, что два графических процессора в семействе Navi 3X получат многокристальную компоновку: Navi 31 и Navi 32. При этом Navi 33 сохранит монолитный кристалл. Не исключено, что два первых графических процессора будут сочетать отдельные кристаллы с потоковыми процессорами и некий общий кристалл с логикой ввода-вывода, как и процессоры Ryzen текущего поколения. На каждый чиплет выделено по 80 исполнительных блоков, как предполагает первоисточник. Вычислительная графическая архитектура CDNA 2 должна дебютировать до конца текущего года, она будет применяться только в серверном сегменте.