AMD Ryzen Threadripper 3990X обновил рекорд Cinebench R20 на частоте 5.2 ГГц
К счастью для последнего представителя редакции в рубрике, американский энтузиаст Splave не обладает достаточной мотивацией, чтобы публиковать новости о своих рекордах в наших блогах самостоятельно, поэтому беспросветный репертуарный кризис этого февральского утра нарушает публикация о новом мировом рекорде Cinebench R20, соответствующем результату 40 891 балл.
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Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X, который обладает статусом инженерного образца, автор эксперимента разогнал до 5200 МГц с сохранением активности всех 64 ядер и 128 потоков. Этого хватило, чтобы занять первое место не только в модельном зачёте и среди всех систем с 64 ядрами, но и подняться на вершину абсолютного рейтинга. Способ охлаждения процессора автор напрямую не указывает, но присутствие в описании эксперимента упоминаний о резервуарах для жидкого азота позволяет предположить, что именно криогенное охлаждение позволило добиться подобного результата.
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