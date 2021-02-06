Энтузиаст создал фигурку Лизы Су для воспроизведения на трёхмерном принтере
Сложно сказать, страдает ли генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) «синдромом незарастания народной тропы», но количество желающих создать рукотворные памятники с каждым годом только увеличивается. Поклонники уже вручили ей кукольную фигурку в супергеройском облачении, которую она периодически демонстрирует на фотографиях и использует как элемент декорации интерьера во время интервью, но один частный цифровой скульптор теперь открыл всем желающим свободный доступ к трёхмерной модели сувенирной фигурки Лизы Су, которая в одной руке держит процессор.
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Воспользоваться файлами проекта для печати фигурки на трёхмерном принтере могут все желающие, существует несколько вариантов исполнения этой миниатюрной статуи, различающихся незначительными деталями. Очки, например, предлагается изготовить отдельно от основной фигурки. Автор проекта утверждает, что пытался связаться с представителями AMD для получения разрешения самой Лизы Су на изготовление такой фигурки, но пока не добился ответа. Он просто заранее рассчитывал на благосклонность генерального директора компании, приступая к работе.
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