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ASRock зарегистрировала широкий ассортимент плат на основе чипсетов Intel серии 500

Многие из них уже красуются на сайте производителя.
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У близкой по смыслу новости про видеокарты не было шансов миновать рубрику блогов, поэтому мы сосредоточимся на ассортименте материнских плат ASRock на основе чипсетов Intel серии 500, которые компания зарегистрировала на портале ЕЭК. Прежде всего, следует отметить, что флагманом линейки с точки зрения любителей разгона должна стать материнская плата Z590 OC Formula, а всего на основе данного набора логики будет основано семь моделей.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Самым «плодовитым» с точки зрения ASRock станет набор логики Intel B560, который подарит жизнь одиннадцати моделям материнских плат, семь из которых получат компактный формфактор. Чипсет Intel H570 ляжет в основу только четырёх моделей плат, компактными размерами похвастается ровно половина из них. Наконец, самый доступный набор логики в этом семействе, Intel H510, будет использоваться восемью моделями плат, все они ограничатся формфактором Micro-ATX. Подробные описания большинства новинок уже имеются на сайте производителя, при работе с процессорами Intel Rocket Lake они обеспечат полноценную поддержку PCI Express 4.0, которая в случае с платами на чипсетах Intel серии 400 реализована с компромиссами.

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Теги

intel материнские платы asrock lga 1200 b560 intel z590 h510 h570
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