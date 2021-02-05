Публикация статистики по расстановке сил на процессорном рынке вызвала у многих средств массовой информации вполне резонное желание узнать больше подробностей о динамике данного рыночного сегмента. Представителям издания PC Magazine удалось разжиться дополнительными комментариями экспертов Mercury Research, которые гласят, что в четвёртом квартале AMD смогла реализовать около одного миллиона настольных процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: PC Magazine

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По оценкам специалистов, каждый пятый отгруженный в четвёртом квартале настольный процессор AMD имел архитектуру Zen 3, и это весьма высокий для нового семейства темп экспансии. Свой предыдущий рекорд AMD превзошла в два с лишним раза, но спрос на процессоры нового семейства всё равно оказался настолько высоким, что на всех желающих их не хватало.