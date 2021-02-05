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В прошлом квартале AMD продала около миллиона процессоров Ryzen 5000

Почти каждый пятый настольный процессор имел архитектуру Zen 3.
7
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Публикация статистики по расстановке сил на процессорном рынке вызвала у многих средств массовой информации вполне резонное желание узнать больше подробностей о динамике данного рыночного сегмента. Представителям издания PC Magazine удалось разжиться дополнительными комментариями экспертов Mercury Research, которые гласят, что в четвёртом квартале AMD смогла реализовать около одного миллиона настольных процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: PC Magazine

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По оценкам специалистов, каждый пятый отгруженный в четвёртом квартале настольный процессор AMD имел архитектуру Zen 3, и это весьма высокий для нового семейства темп экспансии. Свой предыдущий рекорд AMD превзошла в два с лишним раза, но спрос на процессоры нового семейства всё равно оказался настолько высоким, что на всех желающих их не хватало.

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amd процессоры amd zen 3 ryzen 5000 vermeer статистика
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warmuza
14:17
Да, в источнике, где я смотрел, аффтор все камни в одну кучу скинул. Получается 5 на 20. Наброс подправил.
В прошлом квартале AMD продала около миллиона процессоров Ryzen 5000
AnnoDomini14
14:17
Бери Scythe fuma2. ))) Но это недешево
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Вскукарек Интелбоев
14:15
Покупай у меня evercool, mx4 я придержу пока что )
Стабильный майнинг на GeForce RTX 3080 возможен только после замены термопрокладок
warmuza
14:15
Хорошо, значит в источнике, где я смотрел ошибка. Подправил наброс.
В прошлом квартале AMD продала около миллиона процессоров Ryzen 5000
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