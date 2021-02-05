Как отмечает Reuters, одна из первых встреч на высшем уровне с участием функционеров администрации нового президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) была направлена на укрепление экономических связей с Тайванем. Участники встречи не раз отмечали, что вопрос дефицита автокомпонентов и борьбы с ним на мероприятии не обсуждался, но американская сторона почему-то сочла нужным поблагодарить Тайвань за понимание существующих проблем.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Как отметила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua), тема предоставления приоритета заказам на выпуск компонентов для американских автопроизводителей на встрече вообще не обсуждалась. Ранее она отмечала, что власти Тайваня не имеют возможности оказывать давление на независимые компании, которые занимаются на острове производством полупроводниковых компонентов. Получается, что новая администрация президента США выразила благодарность тайваньской отрасли авансом, не сомневаясь в благосклонности последней.