Под выпуск Ryzen 5000 и Navi 21 выделяются очень скромные квоты TSMC
По некоторым данным, в прошлом году игровые консоли принесли AMD лишь 15% чистой выручки, но на четвёртый квартал пришлась серьёзная концентрация производства профильных компонентов. Сайт Hardware Times продолжает утверждать, что в четвёртом квартале до 80% квот на выпуск 7-нм продукции AMD на конвейере TSMC было отдано под производство компонентов для игровых консолей.
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Sony призналась, что в четвёртом квартале отгрузила около 4,5 млн консолей PlayStation 5. Корпорация Microsoft статистику по Xbox нового поколения не приводит, но сторонние аналитики считают, что в четвёртом квартале было реализовано не более 2,5 млн игровых консолей новейших моделей. Источник считает, что процессоры Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 выпускались в четвёртом квартале в гораздо меньших количествах – не более одного миллиона экземпляров. Графических процессоров Navi 21 с архитектурой RDNA 2 было выпушено не более 200 тысяч штук.
Получается, что на передовые компоненты для ПК тратится не более 15% квот, предоставляемых TSMC компании AMD в рамках 7-нм технологии. Ещё около пяти процентов занимают 7-нм процессоры и видеочипы предыдущего поколения, а 80% сейчас отдано под нужды сегмента игровых консолей. Другими словами, пока приоритеты распределяются таким образом, рассчитывать на скорую доступность новейших центральных процессоров и видеокарт не приходится.
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