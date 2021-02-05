По некоторым данным, в прошлом году игровые консоли принесли AMD лишь 15% чистой выручки, но на четвёртый квартал пришлась серьёзная концентрация производства профильных компонентов. Сайт Hardware Times продолжает утверждать, что в четвёртом квартале до 80% квот на выпуск 7-нм продукции AMD на конвейере TSMC было отдано под производство компонентов для игровых консолей.

реклама

анонсы и реклама RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: AMD

реклама

Sony призналась, что в четвёртом квартале отгрузила около 4,5 млн консолей PlayStation 5. Корпорация Microsoft статистику по Xbox нового поколения не приводит, но сторонние аналитики считают, что в четвёртом квартале было реализовано не более 2,5 млн игровых консолей новейших моделей. Источник считает, что процессоры Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 выпускались в четвёртом квартале в гораздо меньших количествах – не более одного миллиона экземпляров. Графических процессоров Navi 21 с архитектурой RDNA 2 было выпушено не более 200 тысяч штук.

Получается, что на передовые компоненты для ПК тратится не более 15% квот, предоставляемых TSMC компании AMD в рамках 7-нм технологии. Ещё около пяти процентов занимают 7-нм процессоры и видеочипы предыдущего поколения, а 80% сейчас отдано под нужды сегмента игровых консолей. Другими словами, пока приоритеты распределяются таким образом, рассчитывать на скорую доступность новейших центральных процессоров и видеокарт не приходится.