Казалось бы, южнокорейские СМИ должны находиться в авангарде обсуждения слухов об участии Kia в подготовке к производству электромобилей по заказу Apple, но издание Business Korea предпочитает ссылаться на зарубежные источники, рассказывая о настроениях руководства Hyundai Motor по поводу всей этой ситуации.

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Источник изображения: Business Korea

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По словам первоисточника, в рядах руководителей Hyundai Motor на перспективу сотрудничества с Apple смотрят с осторожностью, поскольку выступая в роли подрядчика именитого американского производителя смартфонов, корейский автоконцерн будет вынужден жертвовать имиджем собственных автомобилей. Попутно сообщается, что переговоры с Apple велись с 2018 года, и уже тогда руководство Hyundai колебалось по поводу целесообразности сближения с американским заказчиком.

Дочерняя марка Kia всплыла в переговорном процессе как раз на фоне подобной позиции Hyundai Motor. По всей видимости, материнская компания готова рискнуть репутацией Kia, но при этом сохранить потенциал рыночного продвижения Genesis и торговой марки Ioniq, выделенной для реализации электромобилей Hyundai.