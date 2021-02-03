Tesla начнёт выпуск кроссоверов Model Y в Европе уже в середине этого года
Редкий квартальный отчёт Tesla проходил без обсуждения планов компании по локализации производства кроссоверов Model Y в Европе, на строящемся предприятии в окрестностях Берлина. Как отмечает ресурс Electrek, на европейском сайте Tesla уже появилась точная дата начала производства кроссоверов немецкой сборки – она начнётся в середине 2021 года. Ранее в качестве периода начала производства указывался весь 2021 год, хотя компания и не скрывала, что хотела бы добиться функционирования нового предприятия к середине года.
реклама
реклама
Из ранних комментариев Илона Маска (Elon Musk) известно, что европейская версия Model Y будет во многом уникальна. Прежде всего, она будет существенно отличаться конструктивно от американского или китайского вариантов. Тяговая батарея электромобиля будет состоять из аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, которые будут производиться как в США, так и в непосредственной близости от немецкого предприятия. Силовой каркас аккумуляторного блока будет интегрироваться в структуру кузова, соединяя две монолитные металлические части.
Сокращение количества кузовных деталей позволит как упростить сборку машин, так и повысить точность геометрических параметров. Для изготовления монолитных кузовных элементов на предприятии в Германии будет использоваться один из самых сложных и мощных прессов в отрасли. В конечном итоге, такой подход к технологии производства кузова позволит сделать его дешевле.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила