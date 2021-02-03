Редкий квартальный отчёт Tesla проходил без обсуждения планов компании по локализации производства кроссоверов Model Y в Европе, на строящемся предприятии в окрестностях Берлина. Как отмечает ресурс Electrek, на европейском сайте Tesla уже появилась точная дата начала производства кроссоверов немецкой сборки – она начнётся в середине 2021 года. Ранее в качестве периода начала производства указывался весь 2021 год, хотя компания и не скрывала, что хотела бы добиться функционирования нового предприятия к середине года.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Tesla, Electrek

реклама

Из ранних комментариев Илона Маска (Elon Musk) известно, что европейская версия Model Y будет во многом уникальна. Прежде всего, она будет существенно отличаться конструктивно от американского или китайского вариантов. Тяговая батарея электромобиля будет состоять из аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, которые будут производиться как в США, так и в непосредственной близости от немецкого предприятия. Силовой каркас аккумуляторного блока будет интегрироваться в структуру кузова, соединяя две монолитные металлические части.

Сокращение количества кузовных деталей позволит как упростить сборку машин, так и повысить точность геометрических параметров. Для изготовления монолитных кузовных элементов на предприятии в Германии будет использоваться один из самых сложных и мощных прессов в отрасли. В конечном итоге, такой подход к технологии производства кузова позволит сделать его дешевле.