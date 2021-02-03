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Gigabyte готовит к анонсу несколько версий Radeon RX 6700 XT

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Таможенная база данных на сайте ЕЭК стала источником очередных откровений о намерениях партнёров AMD в сфере выпуска новых видеокарт поколения RDNA 2. Как обещала на январской презентации глава AMD Лиза Су (Lisa Su), в настольном сегменте семейство Radeon RX 6000 будет расширено до середины года, а на квартальной отчётной конференции она заявила, что полный ассортимент графических решений с архитектурой RDNA 2 будет представлен до конца года.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Radeon RX 6700 XT в этом списке является первым кандидатом на скорый анонс. По крайней мере, компания Gigabyte Technology уже сертифицирует видеокарты этой модели для поставок на территорию стран ЕАЭС. В списке фигурируют модели серий Gaming, Eagle и Aorus, все они оснащаются 12 Гбайт памяти типа GDDR6. По предварительным данным, анонс Radeon RX 6700 XT должен состояться в марте этого года.

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Теги

amd видеокарты gigabyte rdna 2 radeon rx 6700 xt
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