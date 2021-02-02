Электромобили Apple будут создаваться на платформе Hyundai E-GMP
По информации Apple Insider, известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) не смог избежать соблазна обсудить слухи о подготовке к анонсу электромобилей марки Apple. По его мнению, первенец линейки транспортных средств этой марки будет создаваться в плотном сотрудничестве с Hyundai при использовании фирменной платформы E-GMP, которая предлагает до двух электродвигателей и многорычажную заднюю подвеску.
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Выпуском электромобилей Apple на данной платформе к 2025 году может заняться компания Kia, как считает источник. Со временем ассортимент электромобилей Apple будет расширяться, и тогда компания привлечёт к сотрудничеству региональных производителей вроде GM в США и PSA в Европе. Подобная схема выхода на рынок позволит Apple сэкономить немало времени, как поясняет аналитики. Создавать электромобиль с нуля пришлось бы гораздо дольше.
Электромобили на платформе E-GMP смогут проезжать без подзарядки более 480 км, а на восполнение заряда на 80% им потребуется около 18 минут. До сотни километров в час они смогут разгоняться примерно за 3,5 секунды, а максимальная скорость превысит 250 км/ч. По мнению первоисточника, Apple сосредоточится на интеграции своего программного обеспечения и совершенствовании интерьера будущего электромобиля, а технические нюансы возьмут на себя партнёры.
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