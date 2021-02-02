По информации Apple Insider, известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) не смог избежать соблазна обсудить слухи о подготовке к анонсу электромобилей марки Apple. По его мнению, первенец линейки транспортных средств этой марки будет создаваться в плотном сотрудничестве с Hyundai при использовании фирменной платформы E-GMP, которая предлагает до двух электродвигателей и многорычажную заднюю подвеску.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Источник изображения: Apple Insider

реклама

Выпуском электромобилей Apple на данной платформе к 2025 году может заняться компания Kia, как считает источник. Со временем ассортимент электромобилей Apple будет расширяться, и тогда компания привлечёт к сотрудничеству региональных производителей вроде GM в США и PSA в Европе. Подобная схема выхода на рынок позволит Apple сэкономить немало времени, как поясняет аналитики. Создавать электромобиль с нуля пришлось бы гораздо дольше.

Электромобили на платформе E-GMP смогут проезжать без подзарядки более 480 км, а на восполнение заряда на 80% им потребуется около 18 минут. До сотни километров в час они смогут разгоняться примерно за 3,5 секунды, а максимальная скорость превысит 250 км/ч. По мнению первоисточника, Apple сосредоточится на интеграции своего программного обеспечения и совершенствовании интерьера будущего электромобиля, а технические нюансы возьмут на себя партнёры.