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Новый глава Intel может задуматься о продаже активов Mobileye

Выручить желательно не менее $16 млрд.
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Аналитики всех мастей ломают голову над тем, как продолжит курс на оптимизацию структуры активов Intel недавно назначенный на пост генерального директора Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Имея опыт работы в статусе финансового директора, его предшественник Роберт Суон (Robert Swan) решился на избавление от тех активов, которые не приносили нормальной прибыли. Модемный бизнес отошёл к Apple, покупателем предприятия по производству твердотельной памяти в Китае выступила SK Hynix, попутно Intel продала свою долю в Cloudera.

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Источник изображения: Intel

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Руководство Intel в прошлые годы нередко называло покупку Mobileye стратегической, но потраченные на неё $15 млрд пришлось бы «отбивать» слишком долго. Выручка Intel на автомобильном направлении после покупки Mobileye неуклонно растёт, и даже регулярно обновляет рекорды, но в абсолютном выражении приходится говорить о достаточно скромных суммах. В прошлом году, например, как считают эксперты RBC Capital Markets, подразделение Mobileye принесло Intel всего $241 млн прибыли.

Аналитики призывают Intel продать Mobileye примерно за $16 млрд. Чтобы оправдать такую цену, Mobileye должна будет поддерживать норму прибыли на уровне 30%, а также ежегодно увеличивать выручку на 20-30%. В технологическом плане Mobileye всегда зависела от TSMC, поскольку чипы семейства EyeQ изготавливались на конвейере этой тайваньской компании, а речи о переносе их на конвейер Intel никогда не было. Сохраняя Mobileye в структуре своего бизнеса, как считают аналитики, Intel продолжит распылять драгоценные ресурсы.

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