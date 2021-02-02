Новый глава Intel может задуматься о продаже активов Mobileye
Аналитики всех мастей ломают голову над тем, как продолжит курс на оптимизацию структуры активов Intel недавно назначенный на пост генерального директора Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Имея опыт работы в статусе финансового директора, его предшественник Роберт Суон (Robert Swan) решился на избавление от тех активов, которые не приносили нормальной прибыли. Модемный бизнес отошёл к Apple, покупателем предприятия по производству твердотельной памяти в Китае выступила SK Hynix, попутно Intel продала свою долю в Cloudera.
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Руководство Intel в прошлые годы нередко называло покупку Mobileye стратегической, но потраченные на неё $15 млрд пришлось бы «отбивать» слишком долго. Выручка Intel на автомобильном направлении после покупки Mobileye неуклонно растёт, и даже регулярно обновляет рекорды, но в абсолютном выражении приходится говорить о достаточно скромных суммах. В прошлом году, например, как считают эксперты RBC Capital Markets, подразделение Mobileye принесло Intel всего $241 млн прибыли.
Аналитики призывают Intel продать Mobileye примерно за $16 млрд. Чтобы оправдать такую цену, Mobileye должна будет поддерживать норму прибыли на уровне 30%, а также ежегодно увеличивать выручку на 20-30%. В технологическом плане Mobileye всегда зависела от TSMC, поскольку чипы семейства EyeQ изготавливались на конвейере этой тайваньской компании, а речи о переносе их на конвейер Intel никогда не было. Сохраняя Mobileye в структуре своего бизнеса, как считают аналитики, Intel продолжит распылять драгоценные ресурсы.
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