Microsoft предрекает дефицит консолей Xbox до июня включительно
Минувший квартальный отчёт для Microsoft характеризовался рекордно высокой выручкой на игровом направлении - $5 млрд, все запасы игровых консолей Xbox были распроданы, по словам Майка Спенсера (Mike Spencer), которого цитирует издание The New York Times. Он же прогнозирует, что дефицит консолей сохранится до июня текущего года, как минимум.
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Ранее представители Microsoft в своих прогнозах были более оптимистичны, упоминая апрель в качестве рубежа устранения дефицита. На квартальной отчётной конференции вопроса коснулась и глава AMD Лиза Су (Lisa Su), заявив о способности TSMC лишь во втором полугодии ввести в строй дополнительные производственные мощности. Хотя она говорила о производстве компонентов в целом, многие источники её слова истолковали именно в контексте дефицита консолей. Это закономерно, поскольку 7-нм чипы для игровых консолей Sony и Microsoft тоже выпускаются тайваньской компанией.
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