В этом году память типа DDR3 подорожает в полтора раза
Многие участники рынка памяти предупреждали, что в первой половине текущего года наметится оживление спроса, которое вызовет рост цен, тайваньский ресурс DigiTimes действует в том же направлении, ссылаясь на традиционные отраслевые источники в комментариях о предстоящем росте цен на микросхемы памяти типа DDR3. Ожидается, что в текущем году цены вырастут на 40-50% вместо первоначально ожидавшихся 30%.
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При этом память типа DDR4 может подорожать скромнее, поскольку по мере миграции на новый тип микросхем себестоимость производства памяти предыдущего поколения неизбежно увеличивается. Нередко DDR прошлого поколения производители оттесняют на не очень выгодные техпроцессы, поэтому резервов для снижения себестоимости остаётся всё меньше. Хотя новые компьютеры уже давно оснащаются памятью типа DDR4, спрос на DDR3 могут поддерживать владельцы старых систем, которые считают необходимым поднять быстродействие за счёт увеличения объёма памяти.
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