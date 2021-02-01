Как и бразильские коллеги, энтузиаст Rauf шведского происхождения имеет доступ к видеокартам GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2), случайно выбранный им экземпляр позволил автору эксперимента достичь при помощи жидкого азота частот 2955/19504 МГц в тесте GPUPI v3.3 32B.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Выполнив расчёт за 1 минуту 35,377 секунды, эта видеокарта оказалась лучшей не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных, хотя в абсолютном зачёте её достижения ограничились 13-й позицией из-за наличия более производительных объединений из нескольких видеокарт или ускорителей вычислений.

«Аккомпанировал» видеокарте центральный процессор Intel Core i9-10900K, который был разогнан до 5.3 ГГц при помощи необслуживаемой системы жидкостного охлаждения. По сути, он слабо влиял на конечный результат, поскольку основная вычислительная нагрузка легла на видеокарту. На указанной частоте процессор сохранил активность десяти ядер и десяти потоков.

Попутно Rauf установил ещё несколько рекордов с использованием данных компонентов. В тесте 3DMark11 Performance видеокарта GeForce RTX 3090 работала на частотах 2745/21808 МГц, а центральный процессор сменил водоблок на резервуар для жидкого азота, что позволило ему разогнаться до 6.9 ГГц. В указанной дисциплине был получен результат 63 574 балла, что соответствует первому месту среди всех одиночных видеокарт, а также третьему месту в абсолютном зачёте.